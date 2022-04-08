بالصور أول جمعة من رمضان: تأهب واستنفار واجراءات مشددة للاحتلال في الضفة والقدس

كثفت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الجمعة 8/4/2022، من تواجدها على مفترقات الطرق في الضفة المحتلة والقدس.

وقالت قناة كان العبرية: أول جمعة من رمضان يرصد جيش الاحتلال مسارات لحركة المرور من الضفة الغربية إلى القدس حتى الآن.

وذكرت القناة: ينتشر في القدس نحو 3000 شرطي معززين بـ 200 جندي من الجيش.

وأفادت القناة، أن مشاورات وتقييم الوضع تجري الآن برئاسة مفتش الشرطة وقائد شرطة القدس عند حائط البراق.

ووفقاً للقناة، فلأول مرة منذ بداية شهر رمضان، جلب الاحتلال شاحنات ضخ مياه بالقرب من باب العمود.

وتأتي هذه الاجراءات صبيحة العملية البطولية التي نفذها رعد حازم في "تل ابيب" وأدت لمقتل "إسرائيليين" وإصابة 15 آخرين .



