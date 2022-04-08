دعوية الجهاد تدعو لإقامة صلاة الغائب على روح الشهيد رعد حازم والأوقاف تُعمم

دعت اللجنة الدعوية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الجمعة 8/4/2022، لإقامة صلاة الغائب على روح الشهيد رعد فتحي حازم في مساجد قطاع غزة بعد أداء صلاة الجمعة.

فيما عممت وزارة الأوقاف على خطباء المساجد بإقامة صلاة الغائب على روح الشهيد.

وكان الشهيد رعد حازم نفذ عملية بطولية في "تل أبيب" أدت لمقتل "إسرائيليين" وجرح 15 آخرين.

وخرج أبناء الشعب الفلسطيني بالأمس فور وقع العملية احتفالاً بالعملية ومباركاً لمنفذها الفدائي البطل رعد خازم من مخيم جنين.

كما شهدت العديد من المدن الفلسطينية توزيع حلويات ابتهاجًا بالعملية، في حين توافد الآلاف لمنزل عائلة الشهيد في جنين لتهنئة عائلته ومساندتها.

وعبر والد الشهيد رعد خازم، عن فخره بالعملية الفدائية التي نفذها نجله وسط "تل أبيب"، معبرًا عن ثقته بالنصر القريب على المحتل.