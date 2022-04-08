هذا مافعله الشهيد بعد قتله الصهاينة وأغاظ العدو ..؟

كشفت مصادر عبرية اليوم الجمعة 8/4/2022، تفاصيل جديدة حول عملية شارع "ديزنكوف في تل أبيب"، التي نفذها الشهيد رعد حازم من جنين بالضفة المحتلة.

وقالت القناة 12 "الإسرائيلية": إن منفذ عملية شارع "ديزنكوف في تل أبيب" تجوّل لمدة 9 ساعات ومسافة 3 أميال ونصف، قبل أن يشتبك مع وحدة "تكيلا" التابعة لجهاز "الشاباك" في يافا ويُستشهد.

واعتبرت وسائل الإعلام العبرية، أن العملية جاءت في وقت حساس وفي ذروة الاستنفار الأمني في ما أطلق عليه العدو عملية (كاسر الأمواج)، وهو ما عده فشلاً كبيراً للمنظومة الأمنية.

فيما سلطت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، على حالة التخبط والارباك، في أداء المؤسسة الأمنية ونشر المعلومات.