خطيب الأقصى يدعو لشد الرحال للمسجد الأقصى لأداء الجمعة الأولى لرمضان

دعا خطيب المسجد الأٌقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري، أبناء شعبنا الفلسطيني شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك اليوم لأداء صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك.

وقال الشيخ صبري: "ندعو أبناء شعبنا الفلسطيني شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك اليوم لأداء صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك، ومن يمنع ليصلي حيث يمنع وله أجر الصلاة في المسجد الأقصى، والله يضاعف لمن يشاء".

وأدى الآلاف من المواطنين، صلاة فجر الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك، في المسجد الأقصى.

ورغم تضييقات الاحتلال الأمنية بحق المواطنين، إلا أن المئات من أهالي مناطق متفرقة من القدس والداخل المحتل، توافدوا إلى المسجد ولبوا نداء “الفجر العظيم”.

ولوحظ تواجد كبير لعائلات بأكملها من رجال ونساء وأطفال أدواء الصلاة في مصليات المسجد الأقصى المبارك.

في ذات السياق، قالت مصادر عبرية أن الاحتلال أعلن تأهب قصوى لصلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان في المسجد الأقصى، وتوقع بوجود 100000 مصلٍ داخل المسجد.