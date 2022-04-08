حزب الله: الفلسطينيون يوجهون الضربات المذلة للاحتلال حيث لا يتوقع

أكد حزب الله اليوم الجمعة 8/4/2022، أن عملية تل أبيب البطولية تثبت مجدداً قدرة المقاومين الفلسطينيين على مواجهة الاحتلال "الاسرائيلي" والرد على جرائمه المتمادية وتوجيه الضربات المذلة له حيث لا يتوقع وفي عمق كيانه الغاصب.

وقال حزب الله :" أظهرت العملية البطولية التي نفذها الشهيد المجاهد رعد فتحي حازم في "تل ابيب" ضعف الكيان الصهيوني وهشاشته وارباكه وتخبط أجهزته العسكرية والأمنية وفشلها الذريع في مواجهة مجاهد فلسطيني واحد".

وأشاد حزب الله ببطولات الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة، موجهاً التحية والتقدير لكل المجاهدين والمناضلين الذين جعلوا هذا الكيان المجرم في حالة ضياع واذلال امام العالم.

وكان الشهيد رعد حازم قد نفذ عملية بطولية في "تل ابيب" أدت لمقتل "إسرائيليين" وإصابة 15 آخرين.