الأسيران مهند شيخ إبراهيم وربيع أبو الرب يدخلان عامهما الـ (21) في سجون الاحتلال

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى أن الأسيران المجاهدان مهند خالد إبراهيم شيخ إبراهيم (43 عامًا) وربيع رفيق شريف أبو الرب (45 عامًا) أنهيا عشرين عامًا على التوالي في الأسر ويدخلان اليوم عامهما الحادي والعشرين في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس إلى أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلتهما بتاريخ 08/04/2002م، وأصدرت المحكمة الصهيونية بحق المجاهد مهند شيخ إبراهيم حكمًا بالسجن (24) عامًا، بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والمشاركة في عمليات للمقاومة. وبحق المجاهد ربيع أبو الرب السجن المؤبد مرتان بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي وجناحها العسكري سرايا القدس والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال.

جدير بالذكر أن الأسير مهند شيخ إبراهيم من سكان بلدة كفر راعي بمحافظة جنين وولد بتاريخ 24/04/1979م، وهو أعزب، ويعد من قادة حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال وأحد أعضاء الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال الصهيوني، ويقبع حاليًا في سجن النقب الصحراوي. أما الأسير ربيع أبو الرب فهو من سكان بلدة قباطية بمحافظة جنين وولد بتاريخ 01/06/1977م، وهو أعزب، ويقبع حاليًا في سجن هداريم.