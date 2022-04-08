بالصور عملية رعد تُعيد للذاكرة مقتل عشرات الصهاينة: والاستشهادي رامز عبيد يعود مجدداً

أعادت عملية رعد حازم البطولية في قلب "تل أبيب" ذاكرة الصهاينة إلى العمليات البطولية التي نفذها الشهداء على مر السنوات في شارع شارع ‎ديزنغوف تحديداً وأدت لمقتل أكثر من 40 قتيلاً.

وكان الشهيد رعد حازم من سكان مخيم جنين، نفذ عملية بطولية في شارع "ديزنغوف" في "تل أبيب"، ما أدى لمقتل "إسرائيليين" وإصابة نحو 15 بجروح متفاوتة.

المراسل العسكري لإذاعة جيش الاحتلال "الإسرائيلي" شاحر غليك: قال ليست هذه المرة الأولى التي تقع فيها مثل هذه العملية في شارع ‎ديزنغوف، فعلى مر السنين قتل أكثر من 40 "إسرائيليًا" في هذا الشارع الرئيسي في "‎تل أبيب".





وفي الرابع من مارس 1996، نفذها شهيد الجهاد الإسلامي رامز عبد القادر عبيد عملية استشهادية.

في شارع "ديزنغوف بتل أبيب" أدت لمقتل مقتل 13 صهيونياً وإصابة 120 آخرين.

كما استذكر بعض سكان المنطقة الأجواء التي صاحبت العملية المشابهة التي وقعت في شارع ديزنغوف عام 2016 ونفذها الشاب نشأت ملحم الذي قتلته قوة إسرائيلية خاصة بعد أسبوع من الملاحقة في منطقة عرعرة بوادي عارة.

وكان ملحم نفذ عمليته بإطلاق النار من سلاح كارلو وقتل "إسرائيليين" وأصاب 7 آخرين حينها بعد إطلاقه النار في مقهى بنفس شارع ديزنغوف.