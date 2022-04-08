بالفيديو شاهد| هتافات المواطنين أمام منزل الشهيد رعد حازم في مخيم جنين

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:38 ص
08 ابريل 2022
هتافات امام منزل الشهيد.JPG
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شاهد| هتافات المواطنين أمام منزل الشهيد رعد حازم في مخيم جنين

 

 

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