بالتفاصيل: هكذا اغتال جنود الاحتلال منفذ عملية "تل أبيب" حازم رعد

كشفت مصادر عبرية اليوم الجمعة 8/4/2022، تفاصيل جديدة حول اغتيال منفذ عملية "تل أبيب" فجراً في يافا.

وقال موقع والاه العبري، أن عنصرين من "الشاباك" تلقوا أوامر بتسيير دورية إلى أحد المساجد في يافا، حيث وصلت السيارة إلى المسجد ومن ثم رصدوا شخص تتطابق صورته مع الصور التي لديهم والتي تم استلامها بعد العملية بوقت قصير.

وأضاف الموقع: أن عنصري الشاباك خرجا من السيارة ومن دعوا الشهيد للتوقف، فرفع يديه لأعلى ومن ثم أسرع للاحتماء خلف سيارة وسحب مسدسه وأطلق 10 رصاصات، حسب زعمه.

وتابعت: أن عنصري الشاباك أطلقوا عليه النار واستشهد.

يُذكر أن الشهيد رعد حازم نفذ عملية اطلاق نار أدت إلى مقتل وإصابة 16 "إسرائيلياً" في عملية وصفها الاعلام الاسرائيلي "بالناجحة" وسط فشل أمني "إسرائيلي".