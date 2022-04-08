د. الهندي: عملية "تل أبيب" ضربة لمنظومة الاحتلال الأمنية وتهديداته لم تردع شعبنا

أكد رئيس الدائرة السياسية في حركة الجهاد الإسلامي د. محمد الهندي، أن عملية إطلاق النار في "تل أبيب" تثبت أن كيان الاحتلال هش من الداخل، هي ضربة لمنظومته الأمنية التي يتغنى بها.

وأوضح د. الهندي خلال تعليقه لقناة الجزيرة مباشر على عملية "تل أبيب" البطولية، أن الشعب الفلسطيني يخرج من كل مكان لمواجهة الاحتلال بكل ما يملك من وسائل متاحة لديه، لافتًا إلى أن الاحتلال يستهين بالفلسطيني، ولم يحسب إرادة الفلسطيني عندما يدافع عن كرامته وأبنائه وشعبه.

وقال: "إن الاحتلال فشل أمام إرادة شاب فلسطيني نفذ عملية نوعية في وسط كيان الاحتلال، وأن كل تهديدات العدو لم تردع شعبنا ولن تردعه، والعمليات النوعية تُنفذ في قلب الكيان، وسنسمع إدانات كثيرة بالمرحلة القادمة, وهي لن تؤثر على شعبنا ومقاومته".

وشدد د. الهندي على أن شعبنا الفلسطيني موحد أمام هذا الاحتلال، وموحد في الدفاع عن كرامته وأرضه ومستقبله ومقدساته.

وفيما يتعلق برسالة العملية للدول المطبعة أشار د. الهندي إلى أن الاحتلال لا يضع قيمة لأي دولة طبعت معه، قائلًا: "العدو لن يوفر لهم الأمن والحماية أمام أي حدث".