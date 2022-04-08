إصابة ثلاثة شبان برصاص الاحتلال غرب طولكرم

أصيب، فجر اليوم الجمعة، ثلاثة شبان بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، في محيط مصانع "غيشوري" الاسرائيلية، غرب مدينة طولكرم بالضفة المحتلة.

وذكر شهود عيان، أن جنود الاحتلال أطلقوا الأعيرة النارية والمطاطية باتجاه الشبان، ما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم بالرصاص الحي في الظهر والفخذ، وتتراوح اعمارهم ما بين 20-22 عاما، وجرى نقلهم الى احدى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وفي السياق ذاته، دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية الى محيط جدار الفصل والتوسع العنصري المقام على أراضي المواطنين شمال وجنوب وغرب طولكرم، ومنعت العمال من التوجه إلى أماكن عملهم داخل أراضي عام 1948.