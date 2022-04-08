اسعار الذهب اليوم الجمعة 8 ابريل 2022 في سوريا

يرصد لكم فريق فلسطين اليوم الإخبارية أسعار الذهب في سوريا اليوم الجمعة 8 ابريل 2022، حيث ارتفعت أسعار الذهب اليوم في سوريا بالتزامن مع صعود أسعار المعدن النفيس عالميًا.

أسعار الذهب اليوم في سوريا

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في سوريا، خلال التعاملات، إلى نحو 156.043 ألف ليرة (62.12 دولار).

وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) اليوم في سوريا، إلى نحو 136.541 ألف ليرة (54.36 دولار).

كما صعد سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا، بتعاملات اليوم، إلى نحو 117.034 ألف ليرة (46.59 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في سوريا، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 91.025 ألف ليرة (36.24 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في سوريا

سجل سعر أوقية الذهب اليوم في سوريا، مساء تعاملات اليوم، نحو 4.852 مليون ليرة (1932 دولارًا).

وسجل متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في سوريا (8 جرامات من عيار 21)، في منتصف تعاملات اليوم، نحو 1.092 مليون ليرة (434.84 دولار).