د. أبو طه: عملية تل أبيب بتوقيت التاسعة تؤكد أن رصاص المقاومة سيطال العدو في قلب تجمعاته

أكد الدكتور أنور أبو طه، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، تعقيباً على عملية تل أبيب، أن العملية نفذت بتوقيت التاسعة من مساء اليوم الخميس، رداً على جرائم العدو المستمرة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، ورداً على اغتياله لثلاثة من مجاهدي سرايا القدس في جنين.

وقال د. أبو طه في تصريح صحفي: نؤكد لقادة العدو أن رصاص المقاومين سيطالهم في قلب تجمعاته ومستوطناته، ولن تحول كل تحصيناته الأمنية دون القصاص من قادته وجنوده ومستوطنيه".

وبيّن أن ما وقع اليوم في عمق الكيان الصهيوني ليس إلا إعلاناً من قبل شعبنا ومجاهديه عن بداية المواجهة الشاملة معه حتى زواله القريب بإذن الله.