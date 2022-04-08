اسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 8 ابريل 2022

يرصد لكم فريق فلسطين اليوم الإخبارية أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 8 ابريل، حيث شهدت أسعار الذهب اليوم ارتفاعاً رغم تراجع المعدن النفيس عالميا.

وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق والعيارات، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام في المشغولات الذهبية) ما بين 30 و60 جنيهًا في مناطق الصاغة.

فيما ترتفع عن ذلك لدى بعض التجار لتتراوح بين 120 و150 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر، ليسجل نحو 1134 جنيها (61.94 دولار) مقابل 1133 جنيهًا (61.86 دولارا) خلال تداولات أمس الأربعاء.

وانتعش سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر، ليصل إلى 850.78 جنيه (46.45 دولار)، مقابل 849.5 جنيه (46.4 دولار) عند نهاية تعاملات أمس.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في مصر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 661.71 جنيه (36.13 دولار).

وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 567.18 جنيه (30.97 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 9 سجل نحو 425.39 جنيه (23.23 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر (الأكثر تداولا بالأسواق)، خلال تعاملات يوم الجمعة، ليسجل نحو 992.59 جنيه (54.2 دولار)، مقابل 991.09 جنيه (54.12 دولار) بنهاية تعاملات أمس.

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في مصر نحو 35279 جنيها (1926 دولارا).

وعن سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر (8 جرامات من عيار 21) سجل نحو 7941 جنيها (433.56 دولار).