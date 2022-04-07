سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي الجمعة 8 ابريل 2022

تباينت أسعار صرف معظم العملات العربية والأجنبية، مقابل الدينار الليبي، في السوق الموازية، خلال تعاملات اليوم الجمعة 8 أبريل/نيسان.

وجاءت أسعار العملات الأجنبية الأكثر تداولا في ليبيا على النحو التالي:

بلغ سعر الدولار الأمريكي حوالي 4.965دينار.

أما سعر اليورو في ليبيا فسجل نحو 5.37 دينار.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في ليبيا 6.49 دينار.

أسعار العملات العربية في ليبيا:

من العملات العربية المتداولة في ليبيا جاء الدينار التونسي ليسجل 1.67 دينار.

واستقر سعر الجنيه المصري عند 0.31 دينار.

أما سعر الدينار الأردني فسجل نحو 6.85 دينار.

السعر الرسمي للدولار:

ارتفع متوسط سعر صرف الدولار في مصرف ليبيا المركزي إلى 4.681 دينار ، فيما سجل سعر صرف اليورو 5.11 دينار والجنيه الاسترليني 6.12 دينار.

أسعار الذهب والفضة بالدينار الليبي:

سجل الذهب عيار 18 نحو 222 دينارا.

بينما سجل الذهب عيار 21 حوالي 258.41 دينار.

كما سجل الذهب عيار 22 ب258.9 دينار.

فيما سجل كسر الذهب عيار 24 نحو 295.9 دينار.

وسجل كسر الفضة 2.65 دينار .