طالع أسعار الذهب في الجزائر اليوم الجمعة 8 ابريل 2022

يرصد لكم فريق فلسطين اليوم أسعار الذهب في الجزائر اليوم الجمعة 8 ابريل 2022، ارتفعت أسعار الذهب اليوم في الجزائر، بالتزامن مع صعود أسعار المعدن النفيس عالميا.

أسعار الذهب اليوم في الجزائر

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الجزائر، خلال تعاملات اليوم، نحو 8897 دينارا (62.12 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) اليوم في الجزائر، نحو 7785 دينارا (54.36 دولار).

كما زاد سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الجزائر، بتعاملات اليوم، إلى نحو 6673 دينارا (46.59 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في الجزائر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 5190 دينارا (36.24 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في الجزائر

وصعد سعر أوقية الذهب اليوم في الجزائر، في تعاملات اليوم، إلى نحو 276.685 ألف دينار (1932 دولارًا).

وسجل متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في الجزائر (8 جرامات من عيار 21)، في تعاملات اليوم، نحو 62.278 ألف دينار (434.84 دولار).