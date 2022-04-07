اعلام الاحتلال: منفذ عملية اطلاق النار في "تل ابيب" لا زال حراً طليقاً

أكدت الجهات الامنية في كيان العدو أن منفذ عملية اطلاق النار في "تل ابيب" لم يتم السيطرة عليه وهو مازال حراً طليقاً.

و اشارت المصادر الى أنه تم استدعاء عناصر دورية هيئة الأركان العامة (سييرت متكال) ووحدة مكافحة "الإرهاب" التابعة لجيش العدو "الإسرائيلي" (هالوطر) واليمام والشاباك ‏ووحدة شييتت 13 ، ووحدة شلداج تكثف الآن عمليات البحث عن المنفذ.

و وفق المصادر العبرية، فإن أكثر من 1000 مجند من مختلف القوات الشرطية والخاصة والجيش يقومون بالبحث عن منفذ عملية إطلاق النار في تل أبيب

"و نقلت المصادر العبرية عن "نجمة داوود الحمراء: قولها إنه‏ تم إجلاء رجلين في الثلاثينات من العمر إلى مستشفى إيخيلوف رافق ذلك عمليات الإنعاش وبعد جهود الأطباء ، تم تحديد وفاتهم.

‏و اضافت بأنه تم نقل ثلاثة مصابين بجروح خطيرة ، من بينهم رجل يبلغ من العمر 38 عامًا وامرأة تبلغ من العمر 28 عامًا ورجل يبلغ من العمر 20 عامًا ، إلى مستشفى إيخيلوف مصابين بأعيرة نارية، كما تم إجلاء 4 إصابات طفيفة إلى المستشفيات.