بالفيديو والصور قتيلان و 10 اصابات في عملية اطلاق نار وسط "تل ابيب"

قتل "اسرائيليان" و أصيب 10 آخرين مساء اليوم الخميس في عملية إطلاق نار في شارع ديزنغوف وسط "تل أبيب" المحتلة، وفقاً للقناة العبرية الـ 12.

و وقعت عملية اطلاق النار إطلاق النار في 3 مواقع مختلفة على الأقل، في شارع "ديزينغوف" وسط "تل أبيب"، وفي أحد المواقع، استهدف إطلاق النار احد المطاعم، ما ادى الى قتل شخصين واصابة 9 بينهم 4 اصابات خطيرة.

و أشارت الى أن المنفذ حتى الآن يتنقل، لافتة الى أن منفذ الهجوم استولى على سلاح وذخيرة إضافية من أحد الجنود المصابين بالعملية.

وقالت شرطة الاحتلال في بيان أوليّ مقتضب، إنّ شخصين هما من نفّذا إطلاق النار، مشيرة إلى أنّ أحدهما فرّ من المكان.

وقال موقع "يديعوت أحرونوت": "رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت يتواجد حاليا في الكرياه ويتابع تطورات عملية تل أبيب."









يتبع..