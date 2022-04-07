الشيخ خضر عدنان يدين اعتقال أمن السلطة للقيادي جمال حمامرة في بيت لحم

أدان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، المحرر الشيخ خضر عدنان اعتقال أمن السلطة للقيادي جمال حمامرة في بيت لحم، مؤكدا أن أعتقال المربي الفاضل الشيخ جمال حمامرة، تصعيد ومزيد أذى لنا جميعاً.

و قال الشيخ خضر عدنان إن جمال حمامرة تعرض لمحاولة اغتيال وإبعاد لمرج الزهور بالتسعينيات، وأمضى سنوات طويلة في سجون الاحتلال.

و طالب عدنان نقابة المعلمين للدفاع عن زميلهم المربي الفاضل أ. جمال حمامرة.

و في سياق ادانته لاعتقال حمامرة، أكد الشيخ خضر عدنان السلطة لا تراعي حرمة رمضان المبارك باعتقالهم الجرحى والمحررين.