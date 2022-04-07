الجمعية العامة تصوّت على مشروع قرار يجرّد روسيا من عضوية مجلس حقوق الإنسان

تصوّت الجمعية العامة في الجلسة الطارئة الحادية عشرة الجارية في هذه الأثناء على ما إذا كان سيتم تعليق عضوية الاتحاد الروسي في مجلس حقوق الإنسان، أم لا.

وقد قادت هذا التحرك الولايات المتحدة بعد الكشف عن مئات الجثث في أعقاب انسحاب القوات الروسية من بلدات قرب العاصمة كييف.

وأعلنت المتحدثة باسم الجمعية العامة، بولينا كوبياك، يوم الأربعاء، أنه سيتم طرح مشروع قرار "تعليق حقوق عضوية الاتحاد الروسي في مجلس حقوق الإنسان" للتصويت عليه يوم الخميس، والمعروف أيضا بقرار A/ES-11/L4.

ويتم اختيار أعضاء مجلس حقوق الإنسان، ومقرّه جنيف، من قبل أعضاء الجمعية العامة لمدة ثلاثة أعوام.

وفي كلمته أمام الجمعية العام، ذكّر المندوب الأوكراني الدائم لدى الأمم المتحدة، سيرغي كيسليتسيا، بأنه يمكن للدول الأعضاء تعليق عضوية دولة "ترتكب انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان" وحثها على التصويت لصالح القرار.

وقال: "أدعو جميع الدول الأعضاء المسؤولة إلى دعم المشروع."

وأكد أن دعم المشروع ليس خيارا، ولكنه واجب. وقال: "إنه تحرّك نادر وخارج عن المألوف.. لكنّ روسيا لا ترتكب انتهاكات في مجال حقوق الإنسان فحسب، إنها تهزّ دعائم الأمن والسلم الدوليين."

ولتمريره، يتطلب القرار أغلبية ثلثي أعضاء المجلس (193 عضو) الذين يصوّتون بـ "نعم" أو "لا"، أما الامتناع عن التصويت فلا يُحسب.

الجمعية العامة صوت على مشروعين من قبل

في 24 آذار/مارس، صوّتت الجمعية العامة (140 لصالحه و5 ضده وامتناع 38) على قرار يلوم روسيا بسبب الأزمة الإنسانية في أوكرانيا ويحث على وقف فوري لإطلاق النار وحماية ملايين المدنيين.

وفي 2 آذار/مارس، صوتت الجمعية العامة (141 لصالحة و5 ضده وامتناع 35) على قرار يطالب روسيا بوقف إطلاق النار والانسحاب من أوكرانيا وحماية المدنيين.

يُذكر أن الدولة الوحيدة التي جُرّدت من حقوق عضويتها في المجلس هي ليبيا في عام 2011. ولم يحدث من قبل أن تم تجريد دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن من عضويتها في مجلس حقوق الإنسان.

من جانبه، قال الممثل عن الاتحاد الروسي قبل التصويت أيضا إن مشروع القرار المعروض على الجمعية العامة لا علاقة له بالوضع الخاص بحقوق الإنسان.

وأضاف أن ما نراه اليوم هو محاولة من الولايات المتحدة الأميركية من أجل "إبقاء على موقف السيطرة والهيمنة والإبقاء على العلاقات الاستعمارية في كل أصقاع العالم."

وحذر من أن طرد الاتحاد الروسي من مجلس حقوق الإنسان ستكون خطوة خطيرة.

سوريا: تعليق عضوية روسيا ينطوي على مخاطر

في كلمته قبل التصويت، قال السفير بسّام الصباغ، المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية، إن بلاده تعارض القرار الذي يطرد روسيا من مجلس حقوق الإنسان، لأنه يتم استهداف الاتحاد الروسي "بذريعة التعامل مع الأوضاع الإنسانية في أوكرانيا."

وقال إنه على الرغم من حرص بلاده على ضمان احترام حقوق الإنسان، إلا أن سوريا ترفض أي تسييس للمسائل الإنسانية.

وتابع يقول: "هذا التحرّك الغربي المنسّق للتشهير بالاتحاد الروسي لا علاقة له بحقوق الإنسان في أوكرانيا أو في أي مكان آخر، وإنما يندرج في إطار سعي دول غربية لفرض هيمنتها وسيطرتها على العالم، وذلك من خلال محاصرة روسيا ومعاقبتها على سياساتها الخارجية المستقلة."

وقال إن الولايات المتحدة دمرت هي وحلفاؤها مدينة الرّقة وقتلت الآلاف من الأبرياء "لم نرَ هذا الحشد السياسي والإعلامي الدولي لفضح منتهكي حقوق الإنسان."

وقال إن مشروع القرار ينطوي على حالة خطيرة من العدائية وسيكون لتعليق عضوية الاتحاد الروسي في مجلس حقوق الإنسان تأثير سلبي على حالة التوازن فيه وسيعزز هيمنة مجموعة من الدول الغربية على هذا الجهاز الهام، على حدّ تعبيره.