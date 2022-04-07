القيادي الهيثم يؤكد على أهمية تعزيز المقاومة في كل مكان

أكد مسؤول حركة الجهاد الإسلامي في إقليم غزة الأستاذ خميس الهيثم أن الشعب الفلسطيني رغم محاولات الاحتلال المحمومة لفصله عن بعضه إلا أنه أثبت بالفعل المقاوم الذي تجسد وما زال في جنين وبئر السبع والخضيرة وتل أبيب وغزة وحدة الحال واللحمة بين الكل الفلسطيني على صعيد الجغرافيا والقرار.

وخلال مقابلة أجراها القيادي الهيثم مساء اليوم على شاشة قناة فلسطين اليوم الفضائية تحشيداً للفعاليات الشعبية المقررة غداً الجمعة نصرة لجنين والمقاومة، دعا إلى أوسع مشاركة تلبية لنداء الدم، وتأكيداً لرسالة الوحدة، وعلى أن المقاومة لا تعرف حدود وتتصرف على أساس أن الدم واحد والهم واحد، ولا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي أمام توغل الاحتلال في جنين أو أي مكان بل سيكون لها كلمتها على اعتبار أن هذا دورها، ويجب أن تمارسه بكل قوة واقتدار.

وأشار الهيثم إلى أن رسالة الوقفات في قطاع غزة غداً من بعد صلاة الجمعة هي التمسك بالسلاح أمام عدونا الذي لا يعرف إلا لغة القوة التي ذاق جنوده على يد أبطال معركة جنين قبل عشرين عاماً، واليوم على يد مقاومي كتيبة جنين وأبطال المقاومة في الضفة والداخل المحتل الويلات، مشدداً على أن المقاومة هي عنوان مقدس ومكفول بكل أشكاله دفاعاً عن الكرامة الفلسطينية.

وأكد القيادي الهيثم على أن ما تحدث به الأمين العام القائد المجاهد زياد النخالة تجاه أي عدوان على شعبنا هو عهد نافذ على الاحتلال أن يفهم دلالاته جيداً، مشيراً إلى أن المقاومة حاضرة والشعب الفلسطيني صاحب الحق وعلى هذه الارض ما يستحق الحياة.