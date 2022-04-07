التردد الجديد لقناة الفجر الجزائرية 2022 على القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة الفجر الرياضية الجزائرية 2022 نايل سات، يبحث الكثير من المتابعين عن تردد قناة الفجر الجزائرية 2022، بعد أن قامت إدارة بعض القنوات الفضائية في الفترة الماضية بتغيير تردداتها لتحديث القنوات وتقديم أفضل خدمة للبث ، ولتميزها بعرض مسلسل قيامة عثمان الذي يبث كل يوم خميس، فضلاً عن بثها كافة المباريات بجودة عالية جداً بالإضافة لعرضها أفلام ذات الطابع المحبوب لدى المتابعين وعشاق الافلام الاجنبية والاكشن والرومانسية.

تردد قناة الفجر الجديد2022

قطاع كبير يبحث عن تردد قناة الفجر الرياضية الجزائرية 2022 نايل سات، لمتابعة مسلسل قيامة عثمان الذي يبث كل يوم خميس ، ويمكن لمحبي القناة ومتابعيها ضبط ترددها من خلال:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12034.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

اسم القناة في قائمة القنوات: الفجر.

خطوات ضبط تردد قناة الفجر الجديد

يمكن للمشاهدين ضبط تردد قناة الفجر الرياضية الجزائرية 2022 نايل سات، على شاشة التلفزيون باتباع الخطوات التالية:

– بالضغط على زر القائمة.

ثم اضغط على كلمة خيارات من القائمة.

ثم اختر تثبيت أو تثبيت.

– عند ضبط القناة يفضل اختيار التثبيت اليدوي.

– اختيار قمر نايل سات / عرب سات من قائمة الأقمار الصناعية Sat Menu.

أدخل التردد في الكتابة.

– اختيار التردد العمودي V.

– اختر سرعة الترميز 27500 ثم اضغط موافق.

انتظر حتى يكتمل البحث واضغط على حفظ.

بعد ذلك ، ابحث عن القناة ضمن قائمة القنوات الحالية لتجد أنها قد ضبطت بنجاح التردد الجديد.

تردد قناة الفجر الجديد 2022

وفي هذه المقالة التي جاءت بعنوان تردد قناة الفجر الرياضية الجزائرية 2022 نايل سات، سنتحدث عن قناة الفجر الجزائرية، التي انطلقت لأول مرة على الهواء مباشرة عام 2015 ، فهي قناة خاصة يملكها رائد الأعمال الشيخ ابن الشنفري ، تبث من مدينة سيدي بلعباس بالجزائر ، واكتسبت شهرة واسعة ، لقيامها بأداء بعض المسلسلات الحصرية و عدد البرامج الترفيهية المناسبة لجميع الفئات العمرية ، تعرض مجموعة كبيرة من الأعمال الدرامية التركية والديني

تردد قناة الفجر2022 الناقلة لمسلسل عثمان

ويشار إلى أن قناة الفجرتعرض كل يوم خميس حلقة جديدة من مسلسل عثمان ذات المتابعة الجماهيرية الواسعة والمحبوب لدى عشاق الدراما التركية لذلك سنوضح لكم في اطار مقالنا الذي يحمل عنوان تردد قناة الفجر الرياضية الجزائرية 2022 نايل سات، أخر التفاصيل الخاصة بعرض المسلسل.

المؤسس عثمان ‏ مسلسل تركي درامي تاريخي، بدأ عرضه في 20 نوفمبر 2019، يحكي قصة الغازي عثمان بن أرطغرل مؤسس الدولة العثمانية، وهو من إنتاج محمد بوزداغ، وإخراج متين جوناي، وبطولة الممثل بوراك أوزجيفيت والممثلة يلدز جاغري عتيقسوي، وأوزجه تورار، وبوراك تشيليك، وسرحات كيليتش، وإركان أفجي

قناة الفجر الرياضية تردد

ولم تكتفت القناة بعرض مسلسل قيامة عثمان، فقد أصبحت القناة مصدر موثوف ورئيسي لدى كافة عشاق كرة القدم لانها تعتبر القناة الأولى المتخصصه في عرض كافة مباريات خاصة مباريات الدوريات الكبرى.