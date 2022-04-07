حماس: قضية الأسرى على رأس أولوياتنا

أكد عبد اللطيف القانوع الناطق باسم حركة حماس، اليوم الخميس، إن قضية الأسرى هي على رأس الأولويات الفلسطينية، مبينًا أن شعبنا الفلسطيني ملتحم معهم، ويساندهم في كل خطوة يتخذونها.

وقال القانوع خلال وقفة تضامنية مع الأسرى أمام حاجز بيت حانون، إن حرية الأسرى أمانة في أعناقنا ونصرتهم واجب، ولن نتخلى عنهم، ونحن معهم في كل خطوة يتخذونها لتحقيق مطالبهم حتى تحريرهم.

ونوه بأن حرمان الاحتلال لأهالي الأسرى من زيارة أبنائهم إجراء عنصري، يتناقض مع القوانين الدولية والمواثيق الإنسانية، واعتداء على حقهم المشروع الذي كفلته لهم كل القوانين.