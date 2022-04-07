الجزائر تدين وزيرة الثقافة السابعة بالتهم المنسوبة إليها وتحكم بسجنها

أفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، اليوم الخميس، بأن محكمة سيدي أمحمد بالجزائر أدانت وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي بالتهم المنسوبة إليها، وحكمت عليها بالسجن 6 سنوات حبسا نافذا و200 ألف د.ج. غرامة مالية.

وذكرت الوكالة الرسمية، أن الوزيرة السابقة تومي تمت متابعتها بتهم وقضايا تتعلق بالفساد وقت تسييرها للوزارة.

الجدير بالذكر، بأن وكيل الجمهورية للقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي امحمد كان قد التمس 10 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية في حق الوزيرة السابقة.