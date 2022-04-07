الافراج عن 7 مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمدة

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس، بأنه "سيتم تحويل سبعة مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمدة إلى حسابات إيران عن طريق التحويل المصرفي بحسب الاتفاقية الموقعة"، معتبرة ذلك أنه مؤشر على تخفيض القيود المصرفية على إيران بصورة تدريجية.

وأكدت وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا"، أنه سيتم تحويل تلك الأموال المجمدة بناء على الاتفاقات الحاصلة مع بعض الدول التي كانت طرفا في التعاملات مع ايران، تم تحديد الإطار اللازم لرفع الانسداد عن جزء كبير من موارد النقد الأجنبي الايرانية المحجوزة في هذه البلدان.

أشارت إلى أنه تم تحديد الإطار اللازم لرفع الانسداد عن جزء كبير من موارد النقد الأجنبي الإيرانية المحجوزة في بعض الدول.

وذكرت أن "الإطار المعتمد لرفع الحصار عن هذه الاموال مشابه للإطار المتفق عليه مع بريطانيا، حيث تم بموجبه انتقال نحو 470 مليون يورو الى حسابات إيران".