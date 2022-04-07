ما هي احسن سورة محببة قراءتها من القرآن الكريم في ليلة القدر في رمضان 2022 .. فضائل والعلامات

ما هي احسن سورة محببة قراءتها من القرآن الكريم في ليلة القدر في رمضان 2022 ، واستطاع فريق فلسطين اليوم بوضع جميع التفاصيل والاجابة الكاملة حول هذا التساؤل التي يأتي في ليلة اعظم ليلة في رمضان لأنها تساوي الف شهر لما ورد في القرآن ، ويبحث الملايين من المسلمين من مختلف الجنسيات في العالم عن هذا الامر من أجل كسب ثواب وأجر هذه الليلة ، بالإضافة إلى ذلك وضعنا بين ايديكم فضائلها كاملة .

ونتيجة للاهتمام الزائد في معرفة الإجابة حول ما هي أحسن سورة محببة قراءتها من القرآن الكريم في ليلة القدر في رمضان 2022 من أجل ترتليها ، وقد ذكر الله عزوجل في ليلة القدر "إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ " ، وفيما يلي باقي التفاصيل وهي التالي:

فضائل ليلة القدر

وبيّنت دار الإفتاء، فضائل سور القرآن في ليلة القدر، من أجل العتق من النار وقبول عبادتها، وفي ليلة القدر يغفر الله عز وجل جميع مؤديي ليلة القدر، لما لها من أهمية في السماء، وبالذات في شهر نزل فيه القرآن الكريم.

وتتنزل الملائكة من السماء إلى الأرض وتسلم على المؤمنين الصائمين في ليلة القدر، وتستغفر لهم وتدعو لهم بالرحمة، وليلة القدر فضائل كثيرة كما ذكرها الله عزو جل في سورة القدر، فقال الله تعالى: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۞ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾.

السور المحبب قراءتها في ليلة القدر

ونشير إلى حضراتكم في هذه المقالة ، إلا أنه لا يوجد أي دليل أو سند من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ما يشير إلى أنه يجب قراءة سورة معينة في هذه الليلة المباركة .

آيات عن ليلة القدر

﴿1﴾ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

﴿2﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ

﴿3﴾ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ

﴿4﴾ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ

﴿5﴾ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ

قراءة سورة لَيْلَةُ الْقَدْرِ

أدعية في ليلة القدر

أولاً : اللَّهمَّ عالِمَ الغَيبِ والشَّهادةِ، فاطرَ السَّمواتِ والأرضِ، رَبَّ كلِّ شيءٍ ومَليكَهُ، أشهدُ أن لا إلَهَ إلَّا أنتَ، أعوذُ بِكَ مِن شرِّ نفسي وشرِّ الشَّيطانِ وشِركِهِ.

ثانيًا: دعاء ليلة القدر مكتوب : اللَّهمَّ إنِّي عَبدُك، وابنُ عبدِك، وابنُ أمتِك، ناصِيَتي بيدِكَ، ماضٍ فيَّ حكمُكَ، عدْلٌ فيَّ قضاؤكَ، أسألُكَ بكلِّ اسمٍ هوَ لكَ سمَّيتَ بهِ نفسَك، أو أنزلْتَه في كتابِكَ، أو علَّمتَه أحدًا من خلقِك، أو استأثرتَ بهِ في علمِ الغيبِ عندَك، أن تجعلَ القُرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صَدري، وجَلاءَ حَزَني، وذَهابَ هَمِّي.

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وقت بدأ ليلة القدر :

وقال علماء الشريعة :"إن عبادة ليلة القدر تبدأ بعد صلاة المغرب حتى طلوع الفجر، والصلاة فيها بصلاة ألف شهر، وكذلك الصدقة".

فضل ليلة القدر وعلاماتها

السور من القرآن تقرأ في ليلة القدر المباركة :

أولاً : قراءة سورة الفاتحة وفها تأتي فضلها، من قرأ سورة الفاتحة كأنما قرأ ثلثي القرآن واعطى من الاجر تصدق على كل مؤمن ومؤمنة، ثم سورة لقمان حيث تحفظ الملائكة من ابليس وجنوده، حتى من قرأها في النهار.

ثانيًا : قراءة سورة السجدة ومن قرأها من المسلمين في كل جمعة اعطاه الله كتابه بيمينه ولم يحاسبه بما كان منه وكان من رفقاء محمد واهل بيته.

رابعًا : قراءة سورة الاحزاب ويكون قارئها بجوار محمد.

خامسًا: قراءة سورة الانفال التي تقضي حوائج الناس، وسورة الحجر التي تجلب الرزق والبيع والشراء.

سادسًا : قراءة سورة الانبياء ومن قرأها فضلها كان كمن رافق النبين اجمعين فى جنات النعيم وكان مهيبا في اعين الناس وفي الحياة الدنيا، وسورة النور وتعتبر قراءتها كل يوم لم يزن احد من اهل بيته ابدا حتى يموت فأن هو مات شيعه الى قبره سبعون الف ملك كلهم يدعون ويستغفرون الله له حتى يدخل فى قبره.

سابعًا : سورة الانعام وله سورة الانعام فضائل على المؤمنين، وقال فيها عن ابن عباس : "من قرأ سورة الانعام في كل ليلة كان من الامنين يوم القيامة ولم يرى النار بعينيه ابدا".

ثامنًا: سورة يس والصافات وإليك فضائل السورتان، وفيهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من قرأ يس والصافات يوم الجمعة ثم سأل الله اعطاه سؤاله".

تاسعًا: سورة النساء وفضلها لمن يقرأها، كل جمعة أومن من ضغطة القبر.