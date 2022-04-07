بالفيديو أسهل طريقة عمل الفطير المشلتت المصري- طريقة مضمونة ومجربة 2022-1443هـ

أسهل طريقة عمل الفطير المشلتت المصري الصعيدي- طريقة مضمونة ومجربة 2022-1443هـ، حيث يبحث الكثيرون عن طريقة تحضير الفطير المشلتت والذي يتمتع بطعم ومذاق رائع، عندما يُأكل معه العسل الأبيض والقشطة، لذلك قررت وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، أن تقدم لكم طريقة الفطير المشلتت حيث لاحظنا وجود بحث كبير عبر محركات جوجل واهتمام واسع بالبحث عن طريقة الفطير المشلتت الصعيدي والمصري، وسنقدم لكم أدناه التفاصيل الكاملة حول أسهل طريقة عمل الفطير المشلتت المصري الصعيدي- طريقة مضمونة ومجربة 2022-1443هـ.

أسهل طريقة عمل الفطير المشلتت المصري الصعيدي- طريقة مضمونة ومجربة 2022-1443هـ





مكونات الفطير المشلتت 2022

حيث تكفي هذه المكونات لعمل فطرتين:

• 4 كوب دقيق فاخر.

• 1: 2 كوب من المياه.

• نصف ملعقة صغيرة ملح.

• الفرد: 2 كوب من الزبد أو زيت أو القشطة وذلك حسب الرغبة.

خطوات عمل الفطير المشلتت المصري

• في وعاء كبير يخلط الدقيق والملح مع بعضهما، ثم نضع المياه ونعجن بالتدريج.

• حتى تصبح عجينة متجانسة ولا تلتصق باليد.

• تقسم العجينة إلى قسمين متساويين، ثم نقسم كل جزء لـ 7 كرات صغيرة.

• نأخذ واحدة منهم ونفرد بالزبد على قدر المستطاع، وليس من الضروري أن تكون رفيعة جدًا.

• ثم نضعها في طبق به القليل من الزبد، ونتركها جانبًا، وبعد ذلك نكرر هذه الطريقة في جميع الكرات.

• بعد الانتهاء من فرد الكرات، نضع كل جزء من بعضه حتى يصبح لدينا قسمين من الطبقات.

• ونتركها وقت كافي في الثلاجة.

• نُخرج الطبقات ونفرد برفق وسوف نلاحظ بأنها تُفرد بسهولة.

• كما سنجد بأن مساحتها تتضاعف بخفة.

• بعد تضاعف الحجم وتصبح شكلها دائري يدهن الوجه بالقشطة أو الزبد.

• وتأتي الخطوة الهامة في إعداد الفطير وهي طي الفطير من الجوانب حتى تصبح شكلها مثل الظرف.

• ثم نضعها في الثلاجة كي ترتاح العجينة وتصبح لينة في الفرد أكثر.

• نخرج الفطيرة من الثلاجة ونضعها في صينية التسوية، ونفردها حتى تأخذ شكل دائري وكبير.

• ندهن وجهها بالزبد أو القشطة، ونضعها في فرن ساخن على الرف الأوسط لمدة نصف ساعة حتى يحمر وجهها.

• نكرر هذه الخطوة في الفطيرة الثانية، ونتركها حتى تبرد وتناولي ألذ فطير مشلتت صعيدي مورق وخفيف.





طريقة عمل الفطير المشلتت فلاحي بالتفصيل

مكونات عمل فطير مشلتت فلاحي

• 1 كيلو دقيق مخصص للمخبوزات.

• 2: 4 كوب من المياه حسب متطلبات العجين.

• 1 ملعقة كبيرة سكر.

• نصف ملعقة ملح صغيرة.

• الفرد: نصف كيلو زبد بحرارة الغرفة.

خطوات عمل الفطير المشلتت الفلاحي

• نضع مقدار الدقيق في وعاء كبير؛ كي يسهل العجن به، ثم نضع الملح والسكر.

• نخلطهم مع بعضهم، وبعد ذلك نسكب المياه بالتدريج مع العجن لمدة 15 دقيقة؛ حتى نكون عجينة طرية مطاطية.

• نتركها لفترة لا تقل عن 30 دقيقة حتى ترتاح.

• نأتي بالعجينة ونفردها على شكل مستطيل وندهنها بالزبد المناسب لحرارة الغرفة.

• نلفها على شكل رول، ثم نقسم العجين إلى قطع متساوية الحجم، في الأغلب يكون 5 قطع فقط.

• نأخذ كل قطعة ونفردها وندهنها زبد، وبعد ذلك نغلقها من الجهات الأربعة على شكل ظرف، ونضغط عليها كي تصبح دائرة.

• نكرر هذه الخطوات في القطع السابقة، وندهن صينية كبيرة بالزبد.

• ثم نضعهم في الصينية حتى ترتاح، ويجب وضع القليل من الزبد على وجه كل قطعة.

• نأخذ كل قطعة ونفردها في صينية متوسطة ونضع عليها القشطة.

• وندخلها في فرن ساخن حتى يحمر وجهها، وسوف تجدي إنكِ صنعتي 5 فطائر شهية ولذيذة.

طريقة عمل الفطير المشلتت بالسمن البلدي 2022

مكونات الفطير المشلتت بالسمن البلدي

• 2 كوب دقيق.

• 1 ملعقة سكر.

• رشة ملح.

• 1 كوب مياه للعجن.

• 2 كوب سمن بلدي.

خطوات عمل الفطير المشلتت بالسمن البلدي

• يخلط الدقيق والسكر والملح في وعاء العجن، ثم يضاف المياه تدريجيًا.

• حتى نحصل على عجينة لينة مطاطية، وبعد نغطي عليها ونتركها لمدة ساعة كاملة.

• بعد أن يختمر العجين، نقطعها إلى كرة كبيرة وكرات أخرى أصغر ومتساوية الحجم،

• ثم نفرد كل كرة بواسطة أداة الفرد ” النشابة” حتى تصبح رفيعة بعض الشيء.

• نكرر خطوات الفرد في جميع الكرات، حتى يصبح شكلها دائري أو مستطيل.

• وندهن وجه كل واحدة بالسمن بالبلدي.

• نأخذ الكرة الكبيرة ونفردها بحجم كبير للغاية وتكون رفيعة للغاية وندهنها بالسمن

• ثم نضع الفطير الصغير داخل الفطيرة الكبيرة، على شكل طبقات فوق بعضها.

• نغلق الفطيرة الكبيرة على الفطير الصغير، وندهن الوجه بالسمن الفلاحي ويكون داخل صينية مناسبة.

• وندخلها إلى فرن ساخن على درجة 180 على الرف الأوسط وننتظر لمدة تتراوح ما بين 20 إلى 30 دقيقة حتى يحمر وجهها.

• وتترك حتى تبرد ويقدم معها عسل أسود أو أبيض.