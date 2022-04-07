كم يوم باقي على عيد الفطر السعيد 2022، في هذه الأيام من شهر رمضان يبدأ المسلمون في البحث عن موعد عيد الفطر السعيد، وكم يوم باقي على عيد الفطر المبارك 2022، فهم يهيؤون أنفسهم لاستقبال العيد، بالتهاني والمباركات وصلاة العيد في المسجد، والزيارات للأهالي والأصدقاء والأحباب، وكذلك شراء حلويات العيد والتسوق في الأسواق، وتحضير الكعك والمعمول لاستقبال الزائرين في أيام العيد المبارك، فهو يعد أول عيد يحل على المسلمين وذلك بعد صيام شهر رمضان المبارك.

متى يأتي عيد الفطر السعيد

ويبحث المسلمون في كل أنحاء العالم عن كم يوم باقي على عيد الفطر السعيد 2022، ويتساءلون متى يأتي عيد الفطر السعيد، وخاصة أن طرأ اختلافا على صيام أول يوم رمضان بين الدول العربية، فمنهم من صام يوم الثاني من ابريل 2022، ومنهم من صام اليوم الثالث من ابريل، أي بعد بيوم واحد، لهذا يبحثون عن موعد أول أيام عيد الفطر السعيد، ونحن في وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، نحرص كل الحرص على ارفاق موعد أول يوم عيد الفطر وفق المرصد الفلكي.

كم يوم تبقى لعيد الفطر

ففي أول أيام العيد المبارك، أهم ما يقوم به المسلمون جميعاً هو التوجه للمساجد وساحاتها لأداء صلاة العيد في صباح أول يوم بعد شروق الشمس بثلث ساعة تقريباً، فيلتقون بعد الصلاة ويسلمون على بعضهم مباركين ما أنعم الله عليه به من صيام شهر رمضان وأن بلغهم عيد الفطر، وحرصا على كل تلك الأسباب، فإن المسلمون في الدول العربية والإسلامية وخاصة في فلسطين يحرصون على معرفة كم يوم تبقى لعيد الفطر 2022.

أول أيام عيد الفطر 2022

ويحاول المسلمون في كل أنحاء الأرض على معرفة أول أيام عيد الفطر 2022، إذ إن يأتي شهر رمضان المبارك لهذا العام 2022 – 1443 كاملاً أي 30 يومًا، ليكون يوم الأحد الأول من مايو هو المتمم لشهر رمضان "وقفة عيد الفطر "ويكون موعد عيد الفطر المبارك فلكيًا، من يوم الاثنين 2 مايو 2022، ويستمر حتى الأربعاء الموافق 4 من نفس الشهر.