دعاء الجمعة الأولى في شهر رمضان المبارك مكتوب ومستجاب 2022-1443هـ، حيث يكثر البحث عبر محركات جوجل عن ادعية يوم الجمعة الأول في شهر رمضان الكريم، كما يهتم المسلمون بالدعاء في يوم الجمعة لا سيما تزامنًا مع الأيام الفضيلة في شهر رمضان والتي يستغلونها بالتقرب إلى الله عزوجل بالعبادة والصلاة قراءة القرآن الكريم، لذلك قرر فريق وكالة فلسطين اليوم الاخبارية أن يقدم لكم دعاء الجمعة الأولى في شهر رمضان المبارك مكتوب ومستجاب 2022-1443هـ.

أدعية الجمعة الأولى في شهر رمضان المبارك مكتوب ومستجاب 2022-1443هـ

اَللّهُمَّ اجْعَلْ سعيي فيهِ مَشْكُوراً، وَ ذنبي فيهِ مَغْفُوراً، وَ عملي فيهِ مَقْبُولاً، وَ عيبي فيه مَسْتُوراً و ارْزُقنى فيهِ فَضْلَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَصَيِّرْ فيهِ أمورى مِنَ عُسْرِ إلى يُسْرِ، اَللّهُمَّ غشني فيهِ بِالرَّحْمَةِ، وَ ارْزُقْنى التَّوفيقَ وَالْعِصْمَةَ، وَطَهِّرْ قلبي يا مَنْ لا يَشْغَلُهُ إلْحاحُ الْمُلحِّينَ.

اللّهم اجعلنا ممن عفوت عنهم، ورضيت عنهم وغفرت لهم ..وحرّمت عليهم النار، وكتبت لهم الجنّة”.

دعاء الجمعة الأولى في رمضان 2022

اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك، وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب”.

ويمكن الدعاء بقولنا: “اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأعوذ بك من فتنة الدجال”، واللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والبخل والجبن، وضلع الدين، وغلبة الرجال”.

"اللهم اهدنى فيمن هديت، وعافنى فيمن عافيت، وتولنى فيمن توليت، وبارك لى فيما أعطيت، وقنى شرما قضيت، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت".