هذا ما يجوز للصائم القيام به وفقا لفتوى مصرية ؟

أوضح مركز الأزهر العالمى للفتوى الالكترونية ، أنه يجوز للصائم في اليوم الحار أن يغتسل أو يغسل رأسه ووجهه ونحو ذلك؛ تبرّدًا بالماء؛ لما رُوي عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ سَيِّدنَا رَسُولِ الله ﷺ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ «صَائِمًا فِي السَّفَرِ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ».

وتابع المركز: ليستبشر بما أعده الله سبحانه للصائمين، وليعلم أن في صبره على طاعة الله سبحانه الأجر العظيم والثواب الكثير، عَنْ السيدة عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنها أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا فِي عُمْرَتِهَا: «إِنَّ لَكِ مِنَ الْأَجْرِ قَدْرَ نَصَبِكِ وَنَفَقَتِكِ».

وكانت قد ناشدت هيئة الأرصاد الجوية، عدم التعرض المباشر للشمس خلال الظهيرة لارتفاع درجات الحرارة بكافة الأنحاء، فضلا عن الإكثار من شرب السوائل والمرطبات خاصة من بعد الإفطار وحتى السحور .

يأتى ذلك فى الوقت الذى كشفت فيه الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية ، تشير إلى استمرار أجواء شديدة الحرارة علي معظم الأنحاء.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن فترات سطوع الشمس تزيد خلال اليوم، ومتوقع أن يبدأ الانخفاض النسبي في درجات الحرارة بداية من غدا الجمعة.