الجهاد تهنئ بحرية ابنها أبو الرب في جنين

قام وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي، بزيارة المجاهد المحرر أحمد نبيه أبو الرب من بلدة مسلية قضاء جنين المحتلة، لتهنئته بحريته من سجون الاحتلال بعد قضاء محكوميته.

وكان المحرر أحمد أبو الرب قد أمضى عامين في سجن مجيدو الاحتلالي، عقب اقتحام منزل عائلته في بلدة مسلية في 18-5-2020م، بصورة همجية والقيام بعمليات عبث وتفتيش بالممتلكات، والاعتداء عليه بصورة وحشية قبل أن تقوم قوات الاحتلال باعتقاله.

وأكد الوفد الذي ضم عدداً من قادة ومحرري الحركة، على رأسهم المحررون خضر عدنان ونصر العمور وماهر الأخرس وناجح حبايبة، أن هذه الزيارة لمباركة وتهنئة المجاهد أحمد وعائلته الكريمة بحريته من سجون الاحتلال.

وتمنى الوفد الإفراج العاجل عن جميع الأسرى والأسيرات، مطالبين بالوقوف مع الأسير القائد خليل عواودة في معركة الإضراب عن الطعام ضد الاعتقال الإداري، ومع الأسرى المعزولين والمرضى في سجون الاحتلال.