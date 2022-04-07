موعد مباراة برشلونة وآينتراخت فرانكفورت في الدوري الأوروبي اليوم، ينتظر عشاق كرة القدم في مختلف أنحاء العالم، ومحبو فريق برشلونة على وجه الخصوص انطلاق صافرة بداية مباراة برشلونة الإسباني، ووآينتراخت فرانكفورت الألماني، في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الخميس 7 ابريل 2022 على ملعب دوتش بانك بارك، وذلك ضمن جولة ذهاب ربع النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي للعام 2021-2022، في مؤشرات لأن تكون المباراة على قدر عال من المتعة، وخاصة أن الفريقين سيحرصان على إلحاق الهزيمة ببعضهما البعض، والتأهل إلى الدور المقبل من البطولة الأوروبية، إلا أن برشلونة سيعزز من ثقة جمهوره وسيسعى بكل جهده للفوز في المباراة ووضع قدم في نصف نهائي المسابقة، وخاصة بعد المستوى المميز الذي ظهر به لاعبو الفريق منذ تولي الإسباني تشافي هيرنانديز مسؤولية تدريب الفريق خلفا للمقال الهولندي رونالد كومان.

مباراة برشلونة القادمة في الدوري الأوروبي

ويبحث عشاق كرة القدم حول العالم، ومتابعو الدوري الأوروبي خاصة، على موعد مباراة برشلونة وآينتراخت فرانكفورت في الدوري الأوروبي اليوم، وذلك عبر مواقع الانترنت المختصة بكرة القدم الأوروبية، فهم يحرصون على مشاهدة تلك الموقعة الكروية القادمة، وخاصة أن فريق برشلونة بات يقدم مستويات مذهلة، وكرة قدم جميلة تستحق المتابعة من محبيه، لهذا تحرص وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، على البحث وارفاق لكم موعد مباراة برشلونة القادمة في الدوري الأوروبي، ونشر رابط بث مباشر لمشاهدة المباراة بجودة عالية ودون تقطيع على البث.

موعد مباراة برشلونة اليوم

وبدأ برشلونة مشواره في الدوري الأوروبي من الملحق، إذ إنه تحول من دوري أبطال أوروبا بعد الحصول على المركز الثالث في مجموعته، وفاز البلاوجرانا على نابولي في الملحق، وذلك قبل تخطي جلطة سراي في دور الـ 16، إلا أنه سيوجه نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، وعينيه صوب الفوز في المباراتين والتأهل إلى الدور المقبل، لهذا يحرص عشاق برشلونة على الاطلاع على موعد مباراة برشلونة اليوم؛ لأنهم يحرصون على متابعة مجريات اللقاء وتفاصيل دقائق المباراة، التي من المقرر أن تذاع حصريًا على قنوات بي إن سبورت beIN SPORTS PREMIUM 1.

التشكيل المتوقع لبرشلونة ضد آينتراخت فرانكفورت

ومن المتوقع أن يخوض المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، مباراة اليوم ضمن تشكيلته الأساسية المدججة بنجومه الشباب، وقد تكون على النحو التالي: -

مارك أندريه تير شتيجن

جوردي ألبا - إيريك جارسيا - جيرارد بيكيه - رونالد أراوخو

بيدري - سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج

فيران توريس - بيير إيميريك أوباميانج - عثمان ديمبيلي

تشكيلة آينتراخت فرانكفورت ضد برشلونة

كما إنه من المتوقع أن يخوض المدرب أوليفر جلاسنر المباراة ضد نادي برشلونة الإسباني معتمدا على التشكيل التالي.

كيفن تراب

إيفان نديكا - مارتين هينتيرجر - توتا

فيليب كوستيتش - جابرييل سو - كريستيان ياكيتش - أنسجار ناوف

دايتشي كامادا - ياسبر ليندستروم

رافائيل سانتوس بوري