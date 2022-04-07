قيمة زكاة الفطر في السودان 2022- أفضل موعد لإخراج زكاة الفطر في رمضان 1443هـ-قيمة الفدية لمن لا يستطيع الصوم في رمضان 1443 في السودان

قيمة زكاة الفطر في السودان 2022- أفضل موعد لإخراج زكاة الفطر في رمضان 1443هـ، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية التفاصيل الكاملة عن زكاة الفكر وأفضل وقت لإخراجها وحكمها في الإسلام وقيمة زكاة الفطر في شهر رمضان، لا سيما مع زيادة بحث المواطنين والمقيمين داخل السودان على مواقع الانترنت عن قيمة زكاة الفطر لإخراجها في أيام العشر الأخيرة من شهر رمضان المبارك ، ويخرج الصائم زكاة الفطر عنه وعن أفراد عائلته لتكون كفارة طهارة عن الاعمال والزلات الذي قام بها خلال الصيام دون قصد منه بذلك، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم قيمة زكاة الفطر في السودان 2022-1443هـ- أفضل موعد لإخراج زكاة الفطر في رمضان، قيمة الفدية لمن لا يستطيع الصوم في رمضان 1443.

قيمة زكاة الفطر في السودان 2022- أفضل موعد لإخراج زكاة الفطر في رمضان 1443هـ

قيمة الفدية في الجزائر لمن لا يستطيع الصوم في رمضان 1443

أعلن مجمع الفقه الإسلامي، أن مقدار زكاة الفطر 135 للفرد الواحد، وأن قيمة الفدية لمن لا يستطيع الصوم في رمضان 1443هجرية 2022 ميلادية في السودان تبلغ 300 جنيه (ثلاثمائة جنيه) عن اليوم الواحد.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد.

فإن الفدية مجزئة عن الذين لا يستطيعون لعذر دائم - كالشيخ الكبير والمريض مرضا مزمنا – قال تعالى: ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين )

والأصل فيها الإطعام: حيث يكفي المد (الربع = ۱۲ مدة) عن اليوم الواحد من غالب قوت أهل البلد.

كما يجزئه أن يطعم المسكين وجبة مشبعة عن كل يوم. ويجزئ أن يخرجها نقدا. وقد قدرت قيمتها لهذا العام بمبلغ (۳۰۰ جنبها فقط ثلاثمائة جنيها) عن اليوم الواحد.

ويجوز تعجيل الفدية من أول رمضان، كما يجوز إعطاؤها لمسكين واحد أو أسرة واحدة، وتسقط الفدية عمن لم يجد قدرة، قال الله تعالى: ( لا يكلف نفسا إلا وسعها).

ومن كان خارج السودان فإن الفدية تجب عليه بمقدار ما وجبت في بلده الذي يقيم فيه، كما يجوز تحویل قيمتها للفقراء والمساكين بالسودان.

وناشد مفتي الجمهورية المسلمين تعجيل زكاة فطرهم وتوجيهها إلى الفقراء والمحتاجين، حيث تعيش الأمة الإسلاميَّة -بل الإنسانية جميعًا- ظروفًا استثنائية غيَّرت بصورة غير مسبوقة سمات الحياة العامة المعتادة في شهر رمضان.

شروط إخراج زكاة الفطر في رمضان 1443هـ

أولاً: الإسلام، فتجب على كل مسلم: حرٍّ أو عبدٍ، أو رجل أو امرأة، صغيرٍ أو كبيرٍ.

ثانيا: وجود الفضل عن مؤنته ومؤنة عياله في يوم العيد وليلته.

ثالثًا: إدراك جزء من رمضان وجزء من شوال.

حكم اخراج زكاة الفطر في شهر رمضان2022

وجاء في الصحيح حول حكم زكاة الفطر أنها فرض؛ وَمَعنَى فَرَضَ؛ أي: ألزَمَ وَأوجَبَ، وَنَقَلَ أهْلُ العِلمِ الإجمَاعَ عَلَى ذَلِك.

والأدلة على وجوب اخراج زكاة الفطر من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ»

أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر2022

الله سبحانه وتعالى قد شرع زكاة الفطر لتطهير الصائم، وأيضا فقد شرعها لإغناء الفقراء والمساكين عن السؤال يوم العيد، ولإدخال الفرح والسرور في هذا اليوم بقدوم العيد على المساكين والمحتاجين والفقراء، وقد جاء في حديث شريف عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( أغنوهم عن طواف هذا اليوم)، أي لا تجعلهم يديرون في الشوارع في أيام العيد.