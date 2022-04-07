موعد عيد الفطر المبارك في الجزائر 2022- سنن عيد الفطر السعيد- زكاة الفطر في الجزائر 2022-1443هـ

موعد عيد الفطر المبارك في الجزائر 2022-1443هـ- سنن عيد الفطر السعيد، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، موعد عيد الفطر السعيد، والذي يأتي يهل علينا بعد شهر العبادة والصوم رمضان المبارك، ولاحظ فريقنا زيادة البحث عن عيد الفطر في شهر رمضان المبارك في الجزائر، لذلك قررنا أن نقدم لكم كافة التفاصيل عن عيد الفطر الذي ينتظره الجزائريون خاصة الأطفال الذين يلعبون ويمرحون ويلبسون أجمل الثياب.

موعد عيد الفطر المبارك في الجزائر 2022-1443هـ- سنن عيد الفطر السعيد

ومن المتوقع أن يكون موعد عيد الفطر المبارك في الجزائر يوم في الثالث من شهر مايو 2020-1443هـ، ويجب الانتظار حتى استطلاع رؤية شهر شوال على أن تكون يوم ١ مايو لعام ٢٠٢٢ فقد يكون يوم الاثنين ٢ مايو أو الثلاثاء ٣ مايو

سنن عيد الفطر المبارك

يسن الاكل قبل الذهاب الي صلاة العيد بعدد من التمرات .

يسن التمهل عند الذهاب الي الصلاة ويفضل ان يكون مشيا في الذهاب ويكون الرجوع من طريق اخر .

يسن ان لا يذهب الي البيت مباشرة بعد الصلاة ولكن الافضل ان يسلم علي الناس وبتفقد احوالهم .

لا يوجد سنة قبل صلاة العيد ولا سنة بعدها اذا كانت الصلاة خارج المسجد .

يفضل ويسن الغسل قبل الصلاة وارتداء افضل الملابس والتعطر للرجال .

يسن التكبير عند الذهاب الي صلاة عيد الفطر المبارك .

صلاة العيد لا يكون بها اذان او اقامة .

يسن اصطحاب الاطفال الي صلاة العيد .

ويسن ذهاب النساء الي صلاة العيد والاغتسال ولبس افضل الملابس الشرعية .

يسن ان يهنئ المسلمين بعضهم ببعض بعيد الفطر المبارك بقول تقبل الله منا ومنكم .

قيمة زكاة الفطر من النقود في الجزائر 2022-1443هـ- أفضل موعد لإخراج زكاة الفطر في رمضان

ووفق وزارة الأوقاف الدينية في الجزائر، قالت إن قيمة زكاة الفطر في الجزائر 120 دينار جزائري للفرد الواحد، داعية جميع المواطنين لخراجها بدأ من اليوم لتلبية جميع مستلزمات الفقراء والمحتاجين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر في البلاد.





شروط إخراج زكاة الفطر في رمضان 1443هـ

أولاً: الإسلام، فتجب على كل مسلم: حرٍّ أو عبدٍ، أو رجل أو امرأة، صغيرٍ أو كبيرٍ.

ثانيا: وجود الفضل عن مؤنته ومؤنة عياله في يوم العيد وليلته.

ثالثًا: إدراك جزء من رمضان وجزء من شوال.

حكم اخراج زكاة الفطر في شهر رمضان2022

وجاء في الصحيح حول حكم زكاة الفطر أنها فرض؛ وَمَعنَى فَرَضَ؛ أي: ألزَمَ وَأوجَبَ، وَنَقَلَ أهْلُ العِلمِ الإجمَاعَ عَلَى ذَلِك.

والأدلة على وجوب اخراج زكاة الفطر من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ»

أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر2022

الله سبحانه وتعالى قد شرع زكاة الفطر لتطهير الصائم، وأيضا فقد شرعها لإغناء الفقراء والمساكين عن السؤال يوم العيد، ولإدخال الفرح والسرور في هذا اليوم بقدوم العيد على المساكين والمحتاجين والفقراء، وقد جاء في حديث شريف عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( أغنوهم عن طواف هذا اليوم)، أي لا تجعلهم يديرون في الشوارع في أيام العيد.