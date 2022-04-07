هيئة الاسرى :الإعتقالات المتواصلة لن تكسر ارادة الشعب الفلسطيني 

أعربت هيئة شؤون الاسرى والمحررين عن قلقها من استمرار الهجمة الشرسة التي تنتهجها قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق ابناء الشعب الفلسطيني ، والذي تم استهدافه يوم أمس بطريقه شرسة وهمجية في مختلف مناطق الضفة الغربية والقدس .

وأوضحت الهيئة أن سلطات الاحتلال تعمدت بأستخدام أساليب قمعية بحق المعتقلين ، ولم يسلموا من الضرب بالايدي والارجل واعقاب البنادق ، واطلاق قنابل الصوت والغاز، اضافة الى التنكيل بهم بعد اعتقالهم وفي مراكز التحقيق .

ولفتت الهيئة أن هذه الاعتداءات التي تمارسها دولة الاحتلال واجهزتها العسكرية ما هي الا محاولة فاشلة لكسر أرادة وصمود شعبنا .

وطالبت الهيئة المنظمات الدولية والمؤسسات الحقوقية بالوقوف امام مسؤولياتها لردع ومحاسبة دولة الاحتلال على هذه الجرائم والاعتداءات التي تمارسها والتي تتجاوز كافة الاعراف والقوانين الدولية .