هيئة الاسرى :الإعتقالات المتواصلة لن تكسر ارادة الشعب الفلسطيني 

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:12 ص
07 ابريل 2022
اعتقال القد
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أعربت هيئة شؤون الاسرى والمحررين عن قلقها من استمرار الهجمة الشرسة التي تنتهجها قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق ابناء الشعب الفلسطيني ، والذي تم استهدافه يوم أمس بطريقه شرسة  وهمجية في مختلف مناطق الضفة الغربية والقدس .

وأوضحت الهيئة أن سلطات الاحتلال تعمدت بأستخدام أساليب قمعية بحق المعتقلين ، ولم يسلموا من الضرب بالايدي والارجل واعقاب البنادق ، واطلاق قنابل الصوت والغاز، اضافة الى التنكيل بهم بعد اعتقالهم وفي مراكز التحقيق . 

ولفتت الهيئة أن هذه الاعتداءات التي تمارسها دولة الاحتلال واجهزتها العسكرية ما هي الا محاولة فاشلة لكسر أرادة وصمود شعبنا .

وطالبت الهيئة المنظمات الدولية والمؤسسات الحقوقية بالوقوف امام مسؤولياتها لردع ومحاسبة دولة الاحتلال على هذه الجرائم والاعتداءات التي تمارسها والتي تتجاوز كافة الاعراف والقوانين الدولية .

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