دعاء سابع يوم في رمضان 2022- دعاء مستجاب بإذن الله، مع قدوم شهر رمضان المبارك للعام الجاري، رمضان الخير الذي يحمل في جعبته وطياته، الأعمال الصالحة والخيرات، لهذا لا يتركون وقتا إلا ويدعون فيه الله سبحانه وتعالى، بأن يرزقهم ويغفر لهم، ويبدل سيئاتهم بحسنات، ويذهب الهم والغم عن كواهلهم، وقلوبهم وصدورهم، فالدعاء يجلب الرزق ويهيئ للإنسان حياة سعيدة، لأن من يتقي الله يجعل له مخرجا، لهذا يحرص المسلمون في كل بقاع الأرض على استثمار أيام الشهر الفضيل بكل يوم وساعة ودقيقة.

دعاء سابع يوم في رمضان

ويبحث ملايين المسلمين في مختلف بقاع الأرض عن دعاء سابع يوم في رمضان 2022- دعاء مستجاب بإذن الله، لأن الأدعية جزء أصيل من حياة المسلمين، فلا يكاد يمر يوم إلا ويدعو فيه المسلمون الله سبحانه وتعالى، لإزالة الهموم والكرب عن صدورهم وقلوبهم، إلا أنهم يزيدون دعواتهم في الشهر الفضيل، لأن الله قد يستجيب لهم ويحقق مرادهم، لهذا يبحثون عن دعاء سابع يوم في رمضان، ونحن في وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، نرفق لكم أدعية شهر رمضان المبارك كل يوم بيومه على التوالي، كما أننا ننشر لكم دعاء سابع يوم من رمضان، لنيل الأجر والثواب العظيمين.

دعاء اليوم السابع من رمضان 2022

ولأن شهر رمضان من أعظم شهور السنة، فإن المسلمين يرددون أدعية الشهر الفضيل في كل يوم من أيامه المباركة، ونحن نرفق كم دعاء اليوم السابع من رمضان، حتى نسهل على المسلمين عناء البحث عبر مواقع البحث الشهيرة والكثيرة، ولكي يكسب المسلمين الحسنات وتندثر سيئاتهم، ولعل الله سبحانه وتعالى يستجيب لهم ويحقق أمنياتهم، فهي أيام مباركة عند الله عز وجل.

أفضل دعاء اليوم السابع من رمضان 2022- 1443 هـ

ومن أجلكم ننشر لكم أفضل دعاء اليوم السابع من رمضان 2022- 1443 هـ، حتى ينال المسلمين الأجر والثواب والفضل من الله سبحانه وتعالى، ويجب أن يردد المسلمين عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله: "اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى صِيَامِهِ وقِيَامِهِ، وجَنِّبْنِي فِيهِ مِنْ هَفَوَاتِهِ وآثَامِهِ، وارْزُقْنِي ذِكْرَكَ وشُكْرَكَ بِدَوَامِ هِدَايَتِكَ يَا هَادِيَ الْمُؤْمِنِينَ ".

ثواب دعاء سابع يوم رمضان 2022

"مَنْ دَعَا بِهِ أُعْطِيَ فِي الْجَنَّةِ مَا يُعْطَى الشُّهَدَاءُ والسُّعَدَاءُ والْأَوْلِيَاءُ".