أفاد نادي الأسير الفلسطيني 7 أبريل 2022 بأن أربعة أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وبين نادي الأسير أن الأسير مسلمة عبد الله أحمد ثابت (47 عامًا)، من طولكرم، دخل عامه الـ20 في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله في عام 2003، وهو محكوم بالسجن 25 عامًا، وتمكن خلال فترة اعتقاله من الحصول على الماجستير بالدراسات الإسرائيلية، علماً أنه فقد والدته وهو في الأسر.

ودخل الأسير مالك حامد (28 عاماً)، من رام الله، عامه الـ6 في سجون الاحتلال وذلك منذ اعتقاله في عام 2017، وهو محكوم بالسجن المؤبد مرتين، علماً أنه يواجه ظروف عزل خطيرة في زنازين سجن "مجدو"، منذ شهر ديسمبر العام المنصرم.

فيما دخل الأسير زيد يونس أحمد يونس (45 عامًا) من نابلس، عامه الـ21 في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله في عام 2002، وهو محكوم بالسجن المؤبد، علماً أنه فقد شقيقه الأسير المحرر أحمد يونس وهو في الأسر.

ودخل الأسير أحمد تركمان من جنين، عامه الـ20 في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله في عام 2002، وهو محكوم بالسجن مدى الحياة.