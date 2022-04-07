الحرب الروسية الأوكرانية تدخل يومها الـ43 .. ودعوات لحظر النفط الروسي

مع دخول الهجوم الروسي على أوكرانيا يومه الـ43، تحاول روسيا فرض السيطرة الكاملة على منطقتي لوغانسك ودونيتسك ومدينة ماريوبول شرقي البلاد، يأتي ذلك وسط تواصل المساعدات العسكرية الغربية لكييف، لمساعدتها في التصدي للاجتياح الروسي.

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الساسة الغربيين إلى الاتفاق سريعا على حظر النفط الروسي، وشكا من أن تقاعسهم عن ذلك يودي بحياة الأوكرانيين.

وفي خطاب مصور في الصباح الباكر، قال زيلينسكي أيضاً إنه سيواصل المطالبة بحظر البنوك الروسية تماماً من التعامل مع النظام المالي الدولي.

قالت رئاسة الأركان الأوكرانية، إنّ الجيش الروسي يحضر لعملية هجومية شرقي البلاد.

وأوضحت رئاسة الأركان، في بيان، أنّ 18 ألفاً و600 جندي روسي قتلوا في العملية العسكرية حتى اليوم.

ولفت البيان إلى أنّ الجيش الروسي يحضر لعملية هجومية شرقي البلاد، بهدف فرض السيطرة الكاملة على منطقتي لوغانسك ودونيتسك ومدينة ماريوبول.