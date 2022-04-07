رابط صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر ابريل 2022، يبحث المواطنون في قطاع غزة مطلع كل شهر عن رابط وموعد صرف المنحة القطرية 100 دولار للشهر الحالي، وخاصة بعد قدوم شهر رمضان المبارك، فهم يعولون عليها في جلب أدنى مستلزمات أفراد أسرهم وبيوتهم، لاسيما أن الالتزامات تزيد في أيام الشهر الفضيل، وخاصة في ظل الوضع الاقتصادي والمعيشي الذي يعيشه أهالي قطاع غزة منذ أكثر من 15 عاما، بفعل الحصار الإسرائيلي المفروض، والذي خلف جيوشا من البطالة، وأدى إلى اغلاق مئات المنشآت الاقتصادية في خطوة منه لشل حركة الاقتصاد في البلد وضرب البنية التحتية له في مقتل.

موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر ابريل 2022

وفي هذه الأوقات، يشرع المستفيدون من الدفة النقدية القطرية، للبحث عن رابط صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر ابريل 2022، لاسيما أن لا موعد دقيق لصرفها، لكنهم يأملون في أن تُصرف خلال أيام الشهر الفضيل، حتى يتسنى لهم شراء مستلزمات عيد الفطر السعيد، لاسيما وأنه يتطلب من أرباب البيوت مستلزمات أضعاف الأيام العادية، وفي هذا السياق، فإن فريق عمل وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، يحرص على التواصل مع الجهات المختصة والحصول على معلومات دقيقة فيما يخص موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر ابريل 2022، وسوف تنشر تلك المعلومات عبر موقعها الإلكتروني حال وردت من الجهات ذات العلاقة.

موعد صرف المنحة القطرية القادمة

وفي العادة تشرع الأمم المتحدة بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية واللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، بصرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر المتعففة في منتصف الشهر، وبعض الأحيان تصرف في اليوم الـ 17 من الشهر الجاري، إلا أنها صرفت الدورة الماضية، في 19 مارس 2022، وبسبب البحث الكبير عن موعد صرف المنحة القطرية، وموعد موعد صرف المنحة القطرية القادمة، إلا أن الجهات المختصة تطمئن الجمهور في قطاع غزة، بأن لا تأخير على موعد صرف المنحة القطرية لشهر ابريل 2022.

رابط المنحة القطرية 100 دولار شهر 4

وبدأت قطر بصرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر الفقيرة في عام 2018، وكانت وزارة التنمية الاجتماعية هي من تُشرف على كل تفاصيل صرف الدفعة النقدية كل شهر، إلا أن الآلية اختلف بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة في شهر مايو 2021، إذ باتت الأمم المتحدة هي من تتولى أمور صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة، وهو ما يدفع المستفيدون إلى البحث عن رابط المنحة القطرية 100 دولار شهر 4، لأنها تساعدهم في سد رمق أبنائهم.

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