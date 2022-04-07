مفاوضات مصرية "إسرائيلية" بشأن امدادات الغاز

كشفت مصادر لصحيفة العربي الجديد اليوم الخميس 7 أبريل 2022 عن انخراط الجانبين المصري والإسرائيلي، في مفاوضات جديدة بشأن زيارة إمدادات الغاز، بعد طلب مصري بهذا الخصوص في محاولة لتلبية الاحتياجات المحلية.

وبحسب المصادر، فإن القاهرة طالبت حكومة الاحتلال بزيادة كميات الغاز الواصلة لمصر لتصل إلى مليون متر مكعب يومياً، بدلاً من 650 ألف متر مكعب، وهو الطلب الذي لم تتحمس له تل أبيب في الوقت الراهن، بدعوى وجود عوائق فنية تمنع تلبيته.

وأوضحت المصادر أنه ربما يكون ضمن أجندة الوفد الأمني المصري الذي سيتوجه إلى تل أبيب خلال أيام، تحريك ملف المطلب المصري بشأن الغاز، بحكم إشراف جهاز المخابرات العامة على هذا الملف.

وكانت وزيرة الطاقة الإسرائيلية، كارين الحرار، قد أوضحت في تصريحات لها في فبراير/شباط الماضي، أن "إسرائيل تضخ حالياً 5 مليارات متر مكعب من الغاز سنوياً إلى مصر، عبر خط أنابيب يربط جنوب إسرائيل بشبه جزيرة سيناء".