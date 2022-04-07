ارتفعت أسعار الذهب اليوم في فلسطين، اليوم الخميس 7 ابريل 2022، على الرغم من هبوط أسعار المعدن الأصفر عالميا.

وجاءت أسعار الذهب في فلسطين اليوم الخميس 7 ابريل 2022، على النحو التالي: -

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في فلسطين، 200.59 شيكل (61.97 دولار)؛ وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في فلسطين، نحو 175.52 شيكل (54.22 دولار).

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في فلسطين، نحو 150.44 شيكل (46.48 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم الخميس في فلسطين، سجل سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 117.01 شيكل (36.15 دولار)، وأسعار الذهب عيار 12 سجلت 100.29 شيكل (30.98 دولارا).

سجل متوسط سعر الأوقية (الأونصة) في فلسطين، 6.238 ألف شيكل (1927 دولارا)، بينما سجل متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في فلسطين (8 جرامات من عيار 21)، نحو 1.404 ألف شيكل (433.79 دولار).