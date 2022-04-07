صور سبب وفاة الأمير السعودي عبد الرحمن بن سعد الثاني بالرياض ومراسم الدفن .. ويكيبيديا

وضع لكم فريق فلسطين اليوم سبب وفاة الأمير السعودي عبد الرحمن بن سعد الثاني في المملكة العربية السعودية اليوم الخميس الموافق 6-4-2022 تحديدا في الرياض بناء على كميات الطلب المتزايدة من المواطنين السعوديين عبر الانترنت والذي يريدون معرفة موعد الدفن وتشييع جثمانه ، وبالاضافة إلى ذلك وضعنا في الاسفل معلومات عامة عن الفقيد .

ونقدم لكم الإجابة الكاملة عن سبب وفاة الأمير السعودي عبد الرحمن بن سعد الثاني مع موعد الدفن ، في حين شهدت المنصات الرقمية ابرزها تويتر آلاف التغريدات التي تترحم على روحه وتضرع إلى الله عزوجل بأن يغفر له ، أما عن تفاصيل الاجابة فهي التالي:

موعد دفن الأمير عبد الرحمن بن سعد الثاني

وبحسب بيان الديوان الملكي السعودي فإن عملية الدفن ستنطلق اليوم الخميس بعد صلاة العصر من مسجد الامام تركي بن عبدالله بالعاصمة الرياض إلى أن يواري جثمانه الثرى بأحد المقابر





سبب وفاة الأمير عبد الرحمن بن سعد الثاني

تعازي في وفاة الأمير عبد الرحمن بن سعد الثاني

صالح بن مفلح كتب على صفحته على تويتر :" أتقدم بخالص التعزية والمواساة لصاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ حفر الباطن في وفاة عمه صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن سعد (الثاني) بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته".

ثامر بن نايف علق :" خالص التعازي وصادق المواساة لسمو سيدي الامير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ حفر الباطن في وفاة عمه صاحب السمو الامير عبدالرحمن بن سعد (الثاني) بن عبدالرحمن آل سعود تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه واسكنه فسيح جناته".

خالص العزاء للوالد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين ولأسرة الفقيد ولعائلة آل سعود عامة بوفاة صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن سعد الثاني بن عبدالرحمن آل سعود، رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته. pic.twitter.com/1ny8IwlOam — 🇸🇦فايز بن عايد بن طريخم🇸🇦 (@ksa016) April 6, 2022

حساب غرفة حفر الباطن كتبت : " يتقدم رئيس غرفة حفر الباطن ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة والأمانة العامة بخالص العزاء والمواساة لصاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود، محافظ حفر الباطن في وفاة عمه سمو الأمير عبد الرحمن بن سعد (الثاني) بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود، سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته".

#النشرة_الرئيسة | #الديوان_الملكي: وفاة صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن سعد (الثاني) بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود. #قناة_السعودية pic.twitter.com/7tPBqHr3CK — أخبار قناة السعودية (@saudiatv_news) April 6, 2022

صفحة كليات الخليج كتبت : "تتقدم كليات الخليج بخالص العزاء وصادق المواساة الى سعادة محافظ حفر الباطن سمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى عمه سمو الأمير عبدالرحمن بن سعد ( الثاني ) بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود".

وفاة الأمير عبد الرحمن بن سعد الثاني







من هو الأمير عبد الرحمن بن سعد الثاني ويكيبيديا



