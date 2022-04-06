سبب وفاة الأمير عبد الرحمن بن سعد "الثاني" بن عبد الرحمن بن فيصل في السعودية

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نبذة عن الأمير عبد الرحمن بن سعد

الأمير سعد (الثاني) بن عبد الرحمن بن فيصل بن تركي آل سعود أصغر أبناء الإمام عبد الرحمن بن فيصل بن تركي آل سعود، أصغر أخوة الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود وأخ شقيق لسمو الأمير مساعد بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود والأميرة شاهة بنت عبد الرحمن بن فيصل آل سعود، والدتهم هي سمو الأميرة عمشة بنت فراج العجران الخالدي. عمره عند وفاة والده الإمام عبد الرحمن 3 سنوات، ولد في عام 1343 هـ وتوفي عام 1375 هـ.

وكان الديوان الملكي السعودي، أعلن وفاة الأمير عبد الرحمن بن سعد "الثاني" بن عبد الرحمن بن فيصل.

سبب وفاة الأمير عبد الرحمن بن سعد بن عبد الرحمن

وقال الديوان في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية أنه سيصلى على الراحل يوم غد الخميس بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

ولم يوضح الديوان الملكي السعودي سبب وفاة الأمير عبد الرحمن بن سعد "الثاني" بن عبد الرحمن بن فيصل، وسنقدم لكم سبب الوفاة حال الحصول على معلومات جديدة.