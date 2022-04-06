إيران تزيح الستار عن 9 "منجزات نووية" في 9 من الشهر الجاري

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، بأن المنظمة ستزيح الستار عن 9 منجزات نووية جديدة في اليوم الوطني للتقنية النووية الموافق يوم السبت القادم 9 أبريل.

وقال إسلامي في مؤتمر صحفي عقده اليوم على أعتاب اليوم الوطني للتقنية النووية في إيران، إن المنظمة ستعلن أيضا "عن الوثيقة الاستراتيجية الشاملة لتطوير الطاقة الذرية والتي توضح سياسات واستراتيجيات المنظمة حتى أفق عام 2041".

وأوضح مساعد الرئيس الإيراني، أن المنظمة "ستزيح الستار عن 9 منجزات جديدة في 9 أبريل، 3 منها في مجال الأدوية الإشعاعية والتي تستخدم في مجال التشخيص والعلاج وستدخل مرحلة الاختبار السريري، واثنتان من المنجزات الجديدة تحققت في مجال البلازما حيث ستستخدم البلاد، ولأول مرة، تقنية البلازما الباردة التي تستخدم لعلاج السرطان" وقال إنها "طريقة غير ضارة وفعالة تستخدم لفترة زمنية معينة بقرار من الأطباء وتجاوزت هذه التقنية المرحلة المختبرية وستدخل من الآن فصاعدا مرحلة التجارب السريرية".

وأضاف إسلامي، أن "هناك أربعة منجزات صناعية جديدة أخرى في مجال الليزر، وهي لأجزاء مفردة ومعقدة تتم بمساعدة الليزر، و3 منجزات أخرى في مجال أنظمة التحكم والتصوير وتستخدم في مجالي الصناعة والطاقة النووية".

وأضاف أن الرئيس إبراهيم رئيسي سيزيح الستار عن تلك المنجزات، وشدد على أن "التكنولوجيا النووية الإيرانية هي التكنولوجيا التي تحتاجها البلاد وأن أهدافها سلمية ولا تسعى إلى أي هدف آخر".