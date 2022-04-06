صدمة.. الإفطار على تمر ولبن يُسبب مشكلات صحية!

اعتاد كثير من الصائمين الإفطار على مزيج التمر واللبن على اعتبار أنه مفيد للصحة وغني بالمكونات المهمة للجسم، لكن الحقيقة أنه مضر للغاية.

وعلى الرغم من أن التمر مفيد للجسم بشكل كبير، فهو عبارة عن سكريات بسيطة سهلة الهضم مفيدة للجسم، وقد سُّن الإفطار عليه اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام.

أما الحليب فهو غذاء مركب يحتوي على بروتينات ثقيلة صعبة الهضم تأخذ وقتا طويلا في الهضم، تقريبا من 4 إلى 5 ساعات.

وعند مزج التمر واللبن وتناولهما على معدة فارغة بعد صيام ساعات طويلة، فإن التمر يهضم والحليب يبقى لأنه يحتاج إلى مدة أطول.

وحال تناول الوجبة الرئيسية بعد ذلك، يبقى الحليب ينتظر دوره في عملية الهضم ما يسبب فيما بعد انتفاخ البطن والغازات الكثيرة وعسر الهضم.

لذا، من المفيد للصائم الإفطار على حبات تمر وماء والابتعاد عن الحليب ومشتقاته من ألبان وقشطة.

الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية ورئيس قسم البكتيريا بمستشفى جامعة القاهرة، حذرت من عادة الإفطار على تمر باللبن كونه يسبب العديد من المشاكل في الهضم.

وقالت عبدالوهاب: إن "تناول مزيج التمر المنقوع في اللبن يجعل الشخص يخسر الكثير من الفوائد، بجانب تسبب هذا المشروب في الإصابة بمشاكل صحية للصائم".

وأوضحت أن هناك أشخاصا تعاني من مشكلة هضم اللبن، كونه غني بالبروتين (هاي بروتين) والكربوهيدرات (هاي كربوهيدرات) والدهون (هاي فات)، ما يجعل هضمه صعبا.

وأضافت: "أنا ضد مزج أي طعامين معا في العموم، والتمر في الخصوص، كونه مليئا بالأملاح المعدنية ومضادات الأكسدة وألياف في غاية الأهمية يجب أن نتيح الفرصة للجسم ليستفيد منها".

استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية كشفت أن مزيج التمر واللبن يعد وجبة كاملة تقدم للجسم سعرات حرارية عالية، لذا لا يصح الإفطار عليه ثم تناول الوجبة الرئيسية.

وتابعت: "أيضا الإفطار على هذا المزيج ثم تناول الوجبة الرئيسية يسبب صعوبة في الهضم وربكة للجهاز الهضمي وعسر هضم أيضا، خاصة من يعاني من حساسية اللبن أو صعوبة هضمه".

وحذرت رئيس قسم البكتيريا بمستشفى جامعة القاهرة من مزج التمر مع الفواكه المجففة أيضا (الخشاف)، كونه يمد الجسم بسكريات مضاعفة تصبح عبئا على الكبد، والإكثار من هذا المزيج يسرع بظهور السكر من النوع الثاني.

ودعت الجميع إلى اتباع سنة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام والإفطار على تمر (واحدة أو ثلاثة) مع الماء وليس اللبن.