الصحة العالمية: انخفاض ملحوظ بمعدلات وفيات كورونا عالميا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أن نحو 10 ملايين شخص أصيبوا بعدوى كورونا خلال الأسبوع الماضي، وتوفي أكثر من 26 ألفا.

ووفق النشرة الأسبوعية للمنظمة انخفض عدد الوفيات بنسبة 43 بالمئة عن الأيام السبعة السابقة، فيما انخفض عدد الإصابات بنسبة 16 بالمئة.

وأبلغت منظمة الصحة العالمية، خلال الاسبوع الماضي، عن رصد انخفاض في عدد المصابين مقارنة بالأسبوع السابق (من 21 -27 آذار)، في جميع أقاليم منظمة الصحة العالمية الستة، وكان هذا الأمر واضحا بشكل خاص في إفريقيا (ناقص 19 بالمئة) وأوروبا (ناقص 16بالمئة) ومنطقة غرب المحيط الهادئ (ناقص 16 بالمئة).

وتم تسجيل الانخفاض في معدل الوفيات في جميع المناطق، مع انخفاض ملحوظ بشكل خاص في جنوب شرق آسيا (بنسبة 73 بالمئة) وأميركا (بنسبة 63 بالمئة)، إلى ذلك سجلت كوريا الجنوبية أكبر عدد من الإصابات في أسبوع، ثم ألمانيا وفرنسا وفيتنام وإيطاليا، في حين سجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من الوفيات في سبعة أيام، ثم روسيا وكوريا الجنوبية وألمانيا فالبرازيل.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن كورونا المستجد يستمر في التطور، مشيرة إلى "أنه بالنظر إلى المستوى العالي الحالي لانتقال العدوى، في جميع الاحتمالات، ستظهر متغيرات أخرى لكورونا، بما في ذلك المتغيرات المؤتلفة".