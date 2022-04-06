أسهل طريقة لعمل كعك العيد بالعجوة، مع دخولنا في أول أيام شهر رمضان المبارك، تبدأ ربات البيوت في البحث عن كيفية صناعة الكعك والمعمول في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة، لكي تجهز مكوناتهما لوقت قدوم أول أيام عيد الفطر المبارك للعام الجاري 2022- 1443 هجري، إذ تقدمه لأفراد عائلتها وللزوار المهنئين بحلول عيد الفطر السعيد، فلهو من المقبلات الأكثر شهرة على موائد الفلسطينيين على الاطلاق، لهذا لا تخلو مائدة غزية في أيام العيد خاصة، إلا وتحمل على سطحها أطباقا مليئة بالكعك والمعمول اللذيذين.

طريقة تحضير الكعك في المنزل

وتتصدر محركات البحث عبر الانترنت كلمات البحث عن أسهل طريقة لعمل كعك العيد بالعجوة، فهو من الحلوى الشهير التي يفضل الفلسطينيون تناولها أول أيام عيد الفطر السعيد، لهذا يتم البحث عن طريقة تحضير الكعك في المنزل برمضان 2022، إذ إن ربات البيوت يفضلن صناعة تلك الحلوى الشهيرة في المنزل، بعيدا عن شرائه جاهزا، فهي طقوس يمارسها الفلسطينيون منذ عشرات السنوات، إذ تجتمع العائلة وتتعاون على صناعة الكعك والمعمول قبيل حلول العيد بيومين فقط، لهذا تنشر لكم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، طريقة عمل الكعك في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة، حتى تتمتع ربات البيوت بصناعته في منزلها وتقديمها للمهنئين في العيد.

طريقة عمل كعك العيد الفلسطيني

ولكعك العيد الفلسطيني نكهة خاصة، فهو من الطقوس الجميلة التي لا غنى عنها في أطباق وموائد الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية، لهذا فإن مئات الآلاف من ربات البيوت يبحثن عن طريقة عمل كعك العيد الفلسطيني، وهو ما نرفقه لكم بالتفصيل، حتى تتزين موائد الغزيين به في أيام العيد المبارك.

مكونات عجينة كعك العيد الفلسطيني بالطحين

نحضر نصف كوب من الحليب والماء الدافئ. ملعقة صغيرة من السكر. ملعقة كبيرة من الخميرة الخشنة. ملعقتان صغيرتان من بهارات المعمول أو الدقة، إذ تتمثل مكونات دقة الكعك بخليط من البهارات؛ كاليانسون، والمحلب، والمستكة، والشومر وغيرها. سبعة أكواب من الطحين. كوبان من السمنة الساخنة. ملعقتان كبيرتان من السمسم المحمص. مكونات الحشو: ملعقة صغيرة من القرفة. خمسمئة غرامٍ من التمر المقطع.

طريقة التحضير طريقة عمل كعك العيد الفلسطيني

: تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وتجهيز صواني قصيرة الحواف للخبز. وضع كلٍ من: الطحين، بهارات الكعك، السمسم في وعاء العجن، وتثبيت مضرب التقليب وتشغيل الخلاط على سرعة بطيئة لبضع ثوانٍ. إضافة السمنة، وتشغيل الخلاط على سرعة بطيئة لمدة خمس دقائق مع دعك الطحين جيداً. ترك خليط الطحين في وعاء الخلاط إلى أن يصبح باردًا تماماً. وضع كلٍ من: الماء، السكر والخميرة في كوب، وتغطيته وتركه جانباً إلى أن يفور. إضافة خليط الخميرة والحليب إلى خليط الطحين، وتشغيل الخلاط على سرعة بطيئة لمدة ثلاث دقائق حتى تتشكل عجينة ملساء. تغطية العجينة، وتركها جانباً لمدة 60 دقيقة.