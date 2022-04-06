شاهد مباراة بايرين ميونخ وفياريال بدوري الأبطال

يلتقي فريق فياريال الإسباني بنظيره بايرن ميونخ الألماني، الساعة العاشرة من مساء اليوم الأربعاء 6 ابريل 2022، ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي.

وتأهل فريق فياريال، إلى دور ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا بعد تخطى يوفنتوس الإيطالي في مفاجأة مدوية بنتيجة 4-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

بينما تأهل بايرن ميونخ الى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا بعد اكتساح سالزبورج النمساوي بنتيجة 8-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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