الكرملين: الاتهامات بشأن بوتشا تعرقل المحادثات مع أوكرانيا

في وقت دخلت الحرب الروسية على أوكرانيا، اليوم الأربعاء، يومها الـ42، أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أن واشنطن ستقدم لأوكرانيا مساعدة عسكرية إضافية بقيمة 100 مليون دولار لمساعدتها على التصدي للغزو الروسي.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 33 منشأة بنية تحتية عسكرية للجيش الأوكراني، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

يأتي ذلك، فيما دوت أصوات انفجارات في منطقة لفيف غرب أوكرانيا فجر اليوم الأربعاء، وقال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، إن الجيش الروسي يركز الآن على شرق وجنوب أوكرانيا، وإنه يسعى للاستيلاء على منطقة دونباس بكاملها وإقامة جسر بري إلى جزيرة القرم.

وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجيش الروسي بارتكاب ما وصفها بأفظع جرائم حرب منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، مشيرا إلى مقتل المدنيين على نطاق واسع في بوتشا.

وفي المقابل، اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الدول الغربية بمحاولة عرقلة المحادثات بين روسيا وأوكرانيا من خلال تأجيج ما سماها الهستيريا بشأن بوتشا.