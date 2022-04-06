القدس: محكمة الاحتلال تحوّل شاباً للاعتقال الإداري وتمدد أسر آخر

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:54 م
06 ابريل 2022
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حولت محكمة احتلالية في القدس، اليوم الأربعاء 6 ابريل 2022، شابًا إلى الاعتقال الإداري ومددت اعتقال آخر.

وذكرت مصادر محلية في القدس، أن محكمة الاحتلال حولت الشاب معتصم حسين من مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة للاعتقال الإداري مدة شهر ونصف، فيما مددت اعتقال الشاب سراج أبو سبيتان من بلدة الطور جنوب شرق المدينة 10 أيام "على ذمة التحقيق".

يشار إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت 33 مقدسياً خلال أحداث القدس منذ الأول من رمضان إلى اليوم، جرى تمديد اعتقال معظمهم، بينما تم تحويل الذين أفرج عنهم إلى الحبس المنزلي أو أفرج عنهم شرط الإبعاد عن البلدة القديمة والمسجد الأقصى لمدد متفاوتة وفرض للغرامات المالية بحقهم.

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